Miniloomaaias sündisid haruldased lõgismaod

“Tegu on Baja California lõgismadudega, kes Euroopas on üsna haruldased terraariumiasukad,” sõnas minizoo peremees Peeter Põldsam. “Kui näiteks Texase lõgismadusid võib Euroopa kogudeski kohata mitmel pool, siis Baja California lõgismadusid on Euroopasse jõudnud vähe.”

Põhjus, miks neid nii vähe Ameerikast Vanasse Maailma on toodud, peitub selles, et see lõgismao liik (Crotalus enyo) elab looduslikes tingimustes ainult seal, kust nad oma nime on saanud – Baja California osariigis, maailma mõistes küllalt väikesel territooriumil. Seega ei rooma neid maakeral väga palju.