Vati sees ei õpi hakkama saama

Linnakeskkonnast välja

„Tänapäeva linnainimesel kipub ununema, kuidas looduses üldse olla,“ rääkis Aus, kes on veendunud, et õpetaja Kaasi algatus sobib suurepäraselt linliku eluviisi tasakaalustamiseks.

„See annab võimaluse viia linnalapsed linnakeskkonnast välja ja näidata neile maailma hoopis teise nurga alt. Ühtlasi saavad lapsed nutiseadmete vahelesegamiseta veeta aega värskes õhus, õppida koos tegutsema ja üksteise eest hoolitsema,“ kinnitas Aus, leides, et selliseid ettevõtmisi peaks rohkem korraldama.

„Gümnaasiumis on riigikaitsetunnid, kuid need on üles ehitatud natuke teistmoodi. Programmis on küll riigikaitselaager, orienteerumine ja telgi püstitamine, kuid looduses niisama viibimist ja seal hakkamasaamist on vähem,“ tõdes Aus, kes kaitseliitlasena on kokku puutunud ka riigikaitseõpetusega.

Vanemate ja nooremate õpetamise vahel pole tema sõnutsi erilist vahet. Suuremad on rohkem teadlikumad, kuid teevad asju tihtipeale nii, nagu on neile mugavam, mitte nii, nagu peab. Väiksemaid peab küll rohkem jälgima, et nad endale või teistele viga ei teeks, kuid nad on õppimisaltimad ja omandavad teadmisi kiiremini. Oluline on, et ei piirdutaks klassitundidega.

„Tõeline õppimine algabki mugavustsoonist väljaspool. Leian, et enda elu säästmist pole mõtet õppida puhtalt teoreetiliselt ega vati sees,“ nõustus Kaas veebel Ausiga.