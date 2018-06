Päikeseloojangu festival alustab Prantsusmaa ja lapsepõlvekoduga

Festivali teine kontsert tuleb pühapäeval, 1. juulil samuti Häädemeestel. Johan Randvere ja Evelin Samuel-Randvere kontsert “Lauljaks kasvamise teekond” toimub Johani vanaisa õuel, kus pianist on veetnud lapsepõlve. Laulude vahele on pianist lubanud rääkida värvikaid ja lustakaid lugusid vanavanematest ja armsatest mälestustest Häädemeestel. Randvere duo on kooslus, kus kohtuvad klassikaline klaver, poplaulja hääl, vahetu improvisatsioon ja siiras rõõm muusikast.

Johan Randvere on üks silmapaistvamaid oma põlvkonna pianiste, kes hiljuti on esinenud nii Carnegie Hallis kui ka Moskva konservatooriumi suures saalis, mis on maailma hinnatuimatumad kontserdisaalid. Ta on võitnud palju rahvusvahelisi konkursse ja pälvinud noore muusiku tiitli 2014. aastal.