Pildid: tuul külvas auto ja maja turbaga üle

Turbakorraga polnud kaetud üksnes sõiduauto, vaid seda jagus eluruumide aknalaudadele ja põrandalegi. “Reostus on ka toas: kõik aknalauad ja põrandad on turbatolmu täis ja pruunid,” kirjeldas linlane Tõnis Pihlapuu.

Turbaga tolmutamine on tema sõnutsi sealkandis probleem olnud juba aastaid. Pihlapuu jutu järgi ütlevat keskkonnainspektsioon kurtmise peale, et mure peab lahendama sadam. Toimetus helistas sadamasse ja selgus, et turba lendumise probleemiga kursis olevat töötajat õigupoolest polegi. AS Pärnu Sadama juhatuse liikmed jäid tabamata.