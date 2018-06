Suupillifestivali avab bluusi- ja džässigurude galakontsert

Reedel, 6. juulil on festivali pidulik avamine vast renoveeritud Nooruse majas suupillikonkursiga Baltic-Nordic Open ja õhtul järgneb samas galakontsert, kus esinevad peakülalised: bluusigurud Steve Baker ja Julian Dawson Suurbritanniast, džässilegend Jens Bunge Saksamaalt ja kvartett Austria.

Baker on elukutseline muusik, kelle tegevus nii kontserdi- kui stuudiomuusiku, õpikute autori, õpetaja ja õpikodade juhtijana on innustanud ja mõjutanud tervet suupillimängijate põlvkonda. Ta on 1987. aastast töötanud suupillitootja Hohneri konsultandina ja tema teene oli legendaarse Marine Bandi sarja uuesti juhtiva kaubamärgina naasmine ja edukate uute mudelite, sealhulgas Marine Band Deluxe, Crossoveri ja Thunderbirdi arendus. Üheskoos esitavad Baker ja Dawson pingevaba show, mis kulgeb folgi, bluusi ja souli vahel ja kus kõlavad mõlema originaalkompositsioonid.