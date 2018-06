Tulised jaanid ja põua pillerkaar

Niidetud maa krõbiseb jala all, metsad on nii kuivad, et matka­mehel oleks lõkke süütamine käkitegu. Seda ei tohi praegu teha isegi riigimetsa ehitatud puhkekohtadeski. Iga päev korratakse teleris ja raadios ilmateate lõpus, et “meie metsades valitseb suur tuleoht”. Aga metsad on lahti puidutöösturitele, raie käib masinatega ööd ja päevad, puitu varutakse talupojatarkust eirates.

Kõrbekuivus on selline, et arutu jaanitule tegemine tõotab pritsumeestele tulist vahetust. Astuge korraks pruuniks tõmbunud teeservale või katsuge käega sammalt metsaveeres ja te saate aru, et traditsioonid on üks asi, tegelikkus ja vastutustunne hoopis teine.

Ilmatargad ennustavad metsakuklaste pesa kõrguse ja jumal teab mille järgi, milline tuleb mingi aastaaeg. Satelliidipildi jälgijad ei söanda pikki prognoose anda, aga isegi siis, kui jaanipäev tuleb vihmane, ei jõua mõni sabin maad läbi kasta. Veel ärevam on lugeda ülipopulaarse Metsavana arvamust, et jaaniõhtul peab ennast kõva tuule kaitseks korralikult riidesse panema.