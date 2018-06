Hea ettepanek, aga valelt erakonnalt

Pärnu linnavolikogu on selles koosseisus koos käinud veidi üle poole aasta. Üle kivide ja kändude läheb vastse omavalitsuse kodanikele oluliste seadusaktide vastuvõtt. Põhjuseks sageli vale erakonna tehtud ettepanek, mis koalitsioonis on kokku lepitud maha hääletada.

Jätkuvalt on enne valimisi tavaks rääkida rahvastikuprobleemidest, seejuures on lubatud erilist tähelepanu pöörata lastega peredele, iibele, rahvastikule, pensionäridele, tervishoiule, hoolekandele ehk eriti tundlikele ja hulga raha nõudvatele valdkondadele. Just neid jutupunkte lubatakse ellu viia, mis ongi kohaliku omavalitsuse otsene ülesanne.