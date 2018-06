Volikogu koguneb pikale jaaniistungile

Kõige kuumemaks teemaks osutub ilmselt Pärnu linnaliinide sõidupiletite hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine. Volikogu kuluaaridest on kostnud, et koalitsioonist võib hindade ja soodustuste vastu hääletada Keskerakond, mille ministri pakutavat tasuta sõitu maaliinidel ei taha Pärnumaa vastu võtta. Oma põhjustel on selle päevakorrapunkti vastu vähemalt osa ­Reformierakonna linnavolinikest.