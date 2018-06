Maatohtrid jäävad suurenevast terviserahast ilma

Isegi kui nendes kohtades tervisekeskuse nime kandvas majas perearst juba töötab, pole need tervisekeskused uues mõistes. ­Perearsti ja -õe kõrval on ümberkorraldatud tervisekeskusesse ette­ nähtud füsioterapeudi ja ämmaemanda vastuvõtt, sealt peab saama koduõe teenust. Loodavate tervisekeskuste ruumidele kehtivad kindlad nõuded. Kui nii­sugused ruumid puuduvad, siis just uue maja ehitamiseks või seniste remondiks ongi eurotoetus ette nähtud.