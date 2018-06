Üheks ühistuks liitmine üllatas

Erinevad majade tehniline seisund ja laenukoormus: kahel on pangalaen, ühel pole. Eranditult kõigi elanike soov on jätkata eraldi ühistutena ja lahendus oleks kinnistu jagada kolmeks.

Inimesed on uurinud seadust ja leidnud, et asjaõigusseadus lubab seda teha. Igale majale kuuluva ehitusaluse maa järgi ongi arvestused tehtud ja need näitavad, et kolmele kinnistule jaguks ruumi küll.