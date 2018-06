Ornitoloog: Koolitamine ei lõpeta lindude tapatalguid

Looduseksperdi ja ornitoloogi Mati Kose jutu järgi ei puuduta probleem üksnes Kihnu rannikut. Tõstamaa, Lao ja Varbla kantki on tema teatel lindude peatumisalana paberil kaitse all, aga jahti võib seal pidada. Kose sõnas, et eeldada võib, et seal on probleemid samad või hullemad.