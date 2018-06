Horoskoop, 21. juuni

Vaidlused raha ja positsioonide üle kipuvad päevakorda kerkima. Suuna energia pigem­ töö tegemisse: eriti kosutav on aias askeldada.

Ära muutu kolleegidega suheldes kärsituks. Vaidlused millegi jagamise ja tegemise üle ei lähe hästi. Selle asemel et lapsi kritiseerida, toeta neid.

Tunned, et kodus on tekkinud kaos. Püüa sellega toime tulla nii hästi, kui oskad. ­Jälgi, et väljendaksid ennast selgesõnaliselt, kui kõneled poliitikast ja religioonist.