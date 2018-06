Volikogu opositsiooni liikmed Kalev Kaljuste ja Toomas Kivimägi esitasid linnavalitsusele ettepaneku kavandada eelarvesse 500 000 eurot Esplanaadi 10 näitusepindade soetamiseks Pärnu linnale, et võimaldada SA Uue Kunsti Muuseumi tegevusel jätkuda. Raad ei toetanud mõtet, kuna koalitsioon on vastupidisel seisukohal. Täna toimub volikogus hääletus lisaeelarve üle, kuhu on lisatud opositsiooni ettepanek osta UKMi pinnad linnale.