Kolmapäeval tuleb külla Prantsuse fotokunstnik

1991. aastal sündinud William Farges on Toulouse’i kunstiakadeemias diplomeeritud fotograaf. Enda sõnutsi püüab ta oma fotodega tabada inimese tabamatut poolt. Fotoseeriad väljendavadki selle eri tahke: keha, tundeid, keelekasutust. Enne pildistamist vestleb Farges modellidega ja püüab neid mõista, seejärel visandab krokiid – iga foto on täpselt läbi mõeldud. Jupphaaval harutab ta pildi modellist lahti ja paneb siis oma ettekujutuse järgi kokku. Miski pole juhuslik, valgus, vaatenurk ja kaader on töövahendid, millega ta pildi uuesti üles ehitab.