SIA Aldar Latviale kuuluva ja piiripunktist paarisaja meetri kaugusele jääva Super Alko käive on jaanipäeva eel Uibo andmeil eelmise aastaga võrreldes umbes kolmekordistunud. Poes võis kuulda nii eesti kui soome keelt, kuid eesmärk oli kõigil sama: täiendada enne ­pühi kesvamärjukese varu. “Nii ­Sakul kui A. Le Coqil on meie tellimuste täitmisega probleeme,” ütles Uibo. Ent poeriiulitel ei ulunud tuul ja valikut jagus.

“Sakuga on kõik korras, nad on meil 99,9 protsenti olemas,” kinnitas Alko1000 avalike suhete juht Meelis Reiljan ja lisas, et olenevalt olu­korrast võib mõne tootega esineda päevake viivitust. “Sel aastal tekkis probleem meie Lõuna-Eesti suurima tehase A. Le Coqiga. Nad müüsid ­suveks planeeritud ekspordikoguse juba mais. Seetõttu võib meil lünki olla nii mõnegi A. Le Coqi toote puhul,” tõdes ta.