Rüütli või Iseseisvuse plats?

Pärnu linnavolikogu ei saanud seda teemat eilsel istungil arutada, kuna kohanimenõukogu pole nimemuutmise taotluse kohta oma arvamust seni kujundanud. Küll on väljaku ümbernimetamine kirjas Pärnu koalitsioonilepingus.

Mõistan, et Eesti Vabariigi juubeliaasta ja väljakule uue ilme andmise kontekstis on nimemuutus ­kohane ja Iseseisvuse väljaku kui nime vastu pole mul midagi. On see ju koht, kus esimest korda loeti 100 aastat tagasi avalikult ette Eesti Vabariigi iseseisvusmanifest ja pärnakana on mul vaid suur rõõm, et see väljak sai uue ja väärika väljanägemise.

Pärnu kesklinn on aastakümneid välja näinud kui pommiauk.

Loodan väga, et linnakodanikud ja -külalisedki selle mõnusa ajaveetmise paiga kasutusse võtavad ja see muutub elu täis kohaks, kus sõbraga kokku saada või niisama meeldivalt aega parajaks teha.

Küll olen seisukohal, et ükskõik millise nimemuutusega tuleks olla ­väga ettevaatlik ja kaaluda sellise käigu vajadust põhjalikult.

Kohanimedel on oma­dus hakata rahvasuus oma elu elama ja on ­olnud juhuseid, kus ebasobiva nimevaliku puhul on leiutatud suupärasem variant. Samuti on harjumustel suur jõud ja teinekord võib võtta aastaid või suisa aastakümneid, enne kui rahvas nime omaks võtab ja seda kasutama hakkab.

Seega olen kõiksugu nimevahetuste asjus pigem konservatiivne.

Olgu meie esindusväljak Rüütli plats või Iseseisvuse väljak, eelkõige on hea meel selle üle, et kogu Pärnu kesklinn areneb jõudsalt ja saab uue ilme. Para­ku on hoogu selleks liiga pikalt võetud.

Vaadates, kuidas aastate jooksul Tartut on arendatud, oleme meie ikka väga maas. Olgem ausad, Pärnu kesklinn on aastakümneid välja näinud kui pommiauk ja kesklinnas on veel praegugi arutult ­palju tühermaad.