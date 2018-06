Jaanikellad helisevad

Eestlane on jaanilõkke rahvas, sadagu või pussnuge ja väikesi poisse. Juba esivanemad mõistsid lõkke tähtsust, sest see andis sooja väljastpoolt. Ühine laul lõkke ääres tegi rinna rõõmsaks, klähv lepikuliisut rinnaaluse soojaks ja andis laulule võimsust, nagu liiter bensiini tõstis kolhoosilõkke kõrgust. Miskipärast on enda jaanikute külastamise kõrgajast meeles, et sageli patustati vanade rehvide tulle veeretamisega. Grillilt tõusvat isuäratavat lihalõhna meenub vähem, ju ei olnud grillimaterjaliga väga laiutada.