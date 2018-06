Kus jätkavad vastsed kuldmedalistid?

Marie Anna Blehner: Sügisel on plaan edasi õppida Tartu ülikoolis, täpset eriala veel ei oska öelda, kuna valikuid on mitu.

Marie Anna Blehner: Teen juba tööd, õpingud on ammu seljataga. Tahaks loota, et töökoht on stabiilne ja meeldib mulle. Ei oska öelda, kas tulen Pärnusse tagasi: Pärnu on mulle kallis koht ja väga südamelähedaseks saanud, samal ajal ei tea, kuidas mulle näiteks Tartu meeldima hakkab.