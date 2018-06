Pärnu uue parkimismaja vallutasid öised driftijad

“Noored on selle koha üles leidnud ja endale driftimise ja niisama ajaviitmise paigaks valinud,” ütles Lembit.

Driftimine on lihtsamalt öeldes kummikulutamine: autoga võetakse äkitsi kohalt ja järsult kurvitades lisatakse gaasi, nii et rehvid vilistavad.

“Meil on parkimismajas ööpäevane videovalve ja lintidelt on näha nii auto numbrimärgid kui inimesed,” lausus Lembit. “Asja vastu on huvi tundnud politseigi, kellega teeme koostööd.”