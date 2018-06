Karmo Tüür: Venemaa ei ole meile oluline riik

1990. aastatel Tartu ülikoolis õppides ja hiljem töötades hakkas Tüür tuntust koguma Venemaa poliitika kommentaatorina, kirjutades sellekohaseid ülevaateid Pärnu Postimehele ja üleriigilistele väljaannetelegi. Nüüd jääb vahel mulje, et kui Venemaa poliitika teeb mõne käänaku, ja neid jätkub, või sõnab idanaabri liider midagi ootamatut, polegi riigis kedagi teist, keda kiiresti olu­korda kommenteerima kutsuda.

Tüür esineb Vene teemadel raadios, teles ja kirjutab kolumne, öeldes, et honorarid moodustavad märkimisväärse osa tema sissetulekust. Nii pole ime, kui temaga kõneldes ei saa üle ega ümber meie suurest idanaabrist.

Aga et ukse ees on jaaniõhtu, räägime õllestki, kuivõrd Tüüri puhul on tegemist tõsiselt võetava õllekaupmehega.