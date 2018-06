Erivajadustega tööotsijate arv kasvab ühes tööandjate hirmudega

Näiteks olid teenindussektori ettevõtete juhid seisukohal, et psüühikahäirega inimesel ei piisa klientide teenindamiseks pingetaluvust, mistõttu kardetakse ette­arvamatut käitumist nii klientide kui kolleegide suhtes. Tootmisettevõtete juhtide hinnangul on psüühikahäire avaldumine masinatega või liinil töötades ohtlik nii häirega isikule endale kui kaastöötajaile. Samuti leiti, et psüühikahäirega inimesed ei ole võimelised tegema vahetustega tööd.

Eelmainitud lõputöö juhen­daja ja kolledži sotsiaaltöö korralduse osakonna juhataja Anne Rähn on arvamusel, et töövõimereformi üks peaeesmärke on muuta ühiskonna väärtusi ja selle kaudu suhtumist puuetega inimestesse. See on aga pikaajaline protsess, kus paari aastaga ei olegi võimalik soovitut saavutada.