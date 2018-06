Pärnu jõuavad kangelased ja mässajad

Vladimir Majakovskit süüdistati selles, et tema looming ei eruta ega soojenda. Poeet vastas, et luule pole mässav meri ega küdev ahi. Sellise mõttega alustab pealik Mark Soosaar 32. Pärnu filmifestivali, kuna linastuvate dokumentaalfilmide peategelasedki on mässajad. Nad on tagurliku mõtteviisi vastased ja ohverdavad suure osa oma elust, muutmaks maailm inimlikuks.