Lime Lounge’i peakoka Merike Kotsulimi lillkapsasalat, mida peakokk ise samuti fännab, tuli esimese korraga nii hästi välja, et läks samal õhtul kordamisele. Degusteerijad kiitsid, et kõik salati koostisosad on tuttavad, aga sellises kombinatsioonis pole nad neid kunagi varem söönud. Olgu öeldud, et majoneeski sai ise tehtud: poe omast on see võrratult maitsvam ja selle valmistamine on lihtne.