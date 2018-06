Vastaval tunnistusel oli kirjas, et Pärnu on suvepealinn alates tänasest, 21. juunist, kella 13.07-st kuni 23. septembri kella 4.54-ni.

„Türi on tänavu kevadpealinna tiitlit kandnud viisil, mis on lati Pärnu jaoks väga kõrgele tõstnud. Täna anname teatepulga üle Pärnule lootuses, et ta annab meile kuldse suve, sooja päikese ja parimad emotsioonid. Kuid võin kinnitada, et ka Tallinnas on hulgaliselt väga meeldivaid võimalusi suve veetmiseks, olgu selleks meie pargid, rannad või haaravad kultuuriüritused. Kaunist suve kõigile," ütles Aas.