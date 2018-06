Post jätkab Pärnu Sadama kossutiimis

“Pärnus on head tingimused arenemiseks, hea treener ja, mis seal salata, kolmas koht jäi kripeldama,” rääkis Post. Pärnu Sadama meeskonna mootori tiitiliga pärjatud Post peab üheks Pärnu jäämise peapõhjuseks soovi oma mäng veel stabiilsemaks saada.

Keda soovib aga Post kodumeeskonnas veel näha? “Kuulsin, et LeBron James on see aasta saadaval, loodaks teda Pärnus näha, aga kui ta ei tule, siis Kajupanga võtaks küll,” avaldas ta.