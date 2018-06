“Tugeva tuule tõttu langes puu autole. Lõikasime tee puhtaks ja meie poolt on esialgu töö tehtud, kuid see puu on ohtlik. Andsime sellest teada häirekeskuselegi. Sealt püüti kedagi linnavalitsusest kätte saada, aga see ei õnnestunud, kuna on pühadeeelne aeg,” rääkis päästemeeskonna juht Roland Sünt.