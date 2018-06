KredExi kodutoetust taotles Pärnumaalt 42 peret

“Meie haldurid vaatavad taotlused üle – kas taotlejad ja taotlused vastavad nõuetele –, pärast seda toimuvad paikvaatlused. Nende käigus külastavad meie haldurid taotlejate kodusid, et tutvuda eluaseme seisukorraga. Pärast paikvaatlusi tuleb kokku hindamiskomisjon ja aasta lõpuks on selge, kui paljud pered ja mis summas toetust saavad,” selgitas KredExi kommunikatsioonispetsialist Joonas Kerge.

Selle aasta kodutoetuse taotlusvoorus esitati Pärnumaalt 42 taotlust, esmaseid taotlejad oli 29 ja korduvaid 13. Keskmine soovitav toetus Pärnumaal on 6896,60 eurot. Valdavalt on avalduse esitanud kolme- ja neljalapselised pered, aga taotlejate hulgas on viielapseline perekondki.

KredExi eluaseme- ja energiatõhususe divisjoni juhi Triin Reinsalu teatel võimaldab toetus parandada umbes 350 pere eluolu. „Peale ajakohaste elamistingimuste, mille alla kuuluvad elementaarsed mugavused nagu kraanist jooksev vesi, toimiv kütte- ja ohutu elektrisüsteem või vettpidav katus, aitavad toetuse abil tehtavad tööd kaasa majade pikemale säilimisele ja energiatõhususele,” märkis ta. “Kahtlemata on toetuse abil tehtavad tööd tõstnud nende perede elukvaliteeti ja võimaldanud umbes 11 000 lapsel kasvada paremates olmetingimustes.“

Kodutoetust taotleb 460 vähekindlustatud lasterikast peret. Kõige rohkem avaldusi laekus Harju- (84), Ida-Viru- (60), Tartu- (44) ja Pärnumaalt (42). Kõige vähem aga Hiiu- (2), Lääne- (8) ja Saaremaalt (15). 347 peret esitasid taotluse esimest korda ja 113 on korduvtaotlejad.

Keskmine taotletav toetussumma on 7000 eurot, kodutoetust soovivates peredes kasvab kokku 1620 last. Riiklik elamistingimuste parandamise ja ajakohastamise toetus on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19aastast last ja kelle kuusissetulek ühe leibkonna liikme kohta ei ületa 355 eurot. Maksimaalne toetussumma on 8000 eurot, teist korda taotlejail 5000 eurot.

Suurimas peres kasvab 12 last ja pere elab Ida-Virumaal. Kolm peret on seitsmelapselised, 16s kasvab kuus last. Toetust taotles 289 kolme-, 131 nelja- ja 20 viielapselist perekonda.