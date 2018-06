Maitsete aasta kutsub toidutootjaid kaupa pakkuma

Pärnu Keskuses tegutsev taluturg on loonud Pärnumaa tootjatele eraldi müügipinna, et kohalikud maitsed veel paremini eristuksid. Taluturu juhataja Lagle Ruusma ootab kõigi kohalike toidutootjate kontaktivõttu, et nende toodangut pakkuda. “Pärnumaa maitsete aasta raames tahame kohalikke tootjaid senisest veel enam esile tõsta. Ootame ühendust võtma kõiki toidu- ja joogitootjad, kes piirkonnas tegutsevad ja kellel on müügiks vajalikud dokumendid korras,” rääkis Ruusma.