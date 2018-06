Mees kupeldas oma lapse ema ja veel järgmistki elukaaslast

Kristjan tegi Mailile portaali Iha.ee kaudu konto, mida ise haldas, ja leppis kohtumisi kokku. Seksi eest klientide autodes sai Maili 50–60 eurot. Raha kulus elamiseks ja võlgade tasumiseks. Kokku oli selliseid kokkusaamisi, kus Maili osutas klientidele seksuaalteenust, neli – kõik ühe kuu jooksul. Rohkem neid ei järgnenud, sest Maili väitel ei suutnud ta neid enam taluda. “Nõustusin üldse sellega, sest Kristjan manipuleeris minuga ja ütles, et see on ainus võimalus meil perega ära elada,” põhjendas Maili.

Paari päeva pärast helistanud Kristjan Siretile ja teatanud, et tal on kõik asitõendid, rikkumaks ära naise elu. Kristjan oli grupiseksist teinud videosalvestise ja ähvardas edastada video tuttavatele, lastekaitsele ja avalikkusele, kui Siret ei hakka Kristjani heaks raha teenima.

Sireti seletuse järgi põhjendanud Kristjan naise kupeldamist, et see on hea võimalus lollidelt raha ära võtta. Kristjanil olnud kinnisidee, et prostitutsiooniga kokkuaetud raha eest sõidetakse koos paradiisi. Paradiisiks pidas ta Hispaaniat, kus sai kooselu ajal Siretiga puhkamas käidud.