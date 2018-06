Keskeakriisist Kihnu Virveni ehk Kordemetsa plaanid Pärnumaal

Algne mõte osutus võimatuks, sest soovitud näitlejate graafikud olid liiga tihedad. Niisiis tuli Kordemetsale mõte kaasata hoopis kolm oma lemmiknäitlejat: Veikko Tääri, Margus Prangli ja Tiit Suka. „Kui me selle seltskonnaga maha istusime ja tekstiga tööle hakkasime, oli üsna ruttu selge, et teeme sellest täiesti oma asja. Nii läkski,“ meenutab Kordemets.

Lavastaja sõnul hindab ta üha enam teatri juures puhast meelelahutust. Inimene peab saama end teatris hingetuks naerda ja see, mida ta hiljem mõtleb, on tähtsusetu. „Restart on toimunud, tema eneseravi on saanud uue käivituse,“ räägib Kordemets naerutava teatri mõjust. Sarnast vastuvõttu loodab ta suvepealinnastki.