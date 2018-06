Pärnu-Jaagupi põhikool saab kooliaasta alguseks uue ilme

Põhja-Pärnumaa valla majandusosakonna juhataja Mait Talvoja selgitas, et tööde käigus soojustatakse hoone

Lisaks sellele renoveeritakse küttesüsteem ja ehitatakse välja aktiivõppe klassid ning luuakse võimalused õuesõppe jaoks.Talvoja sõnul on projekti kogumaksumus pea 850 tuhat eurot, millest valla omaosalus moodustab umbes 105 000 eurot.

Projekti rahastajaks on Euroopa Regionaalarengu Fond ja omaosalus on Põhja-Pärnumaa vallal. Töid teevad ühiselt Pärnu REV AS ja Pärnu REV Ehitus OÜ. Tööd peavad valmis saama uue õppeaasta alguseks.