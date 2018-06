Hansapäevadel rännatakse tagasi juurte juurde

Kolme päeva vältel on võimalik külastada üle 70 kontserdi, kus esinejaid nii Eestist, Leedust, Soomest, Tšehhist, Venemaalt, Taanist ja Valgevenest. Lisaks toimuvad ka etendused ning mitmesugused töötoad. Hansaalal saab isegi paiknema ehtne taluõu, kus on võimalik osaleda erinevates talutöödes. Meie ajalugu tutvustavad teiste hulgas Eesti Rahva Muuseum, Carl Robert Jakobsoni Talumuuseum ja Eesti Põllumajandusmuuseum.

Hansaemand Tiina Tõnismäe kutsub kõiki festivali külastajaid tulema Hansapäevadele keskaegsetes riietustes, et keskaegne miljöö veelgi tõetruum jääks. “Ka rahvariided ja talupoeglik riietus on väga oodatud,” lisas Tõnismäe.

“Pärnu Hansapäevade üks oluline osa on muidugi turg. Traditsiooniliselt tõstame hansaturul ausse vana aja eheda käsitöö ning selleaegse elulaadi”, sõnas Tõnismäe ning seletas, et nad ei otsi uut vaid just vana. Tänavu on kaupmehi kohal nii Eestist, Lätist, Leedust, Venemaalt, Ukrainast, Ungarist ja Soomest.