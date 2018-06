Pärnu filmifestivali välimääraja: mida minna vaatama?

Eeva Mägi „Lembri Uudu” (Eesti).

Reza Majlesi „Kohtumine” (Iraan).

Sulev Keedus „Sõda”.

Kullar Viimne „Jagatud valgus”.

Eestis on pikk pime aeg, mistõttu on siinsetele inimestele valgusel eriline tähendus. Eriline tähendus on valgusel ka vitraažikunstnikule Dolores Hoffmannile, kes on nende loomisele pühendanud üle 40 aasta.

Jaanis Valk „Ahto. Unistuste jaht”.

Priit Valkna „Naine pildil”

Kunstnik Lauri Sillak aka Laurentsius alustab oma värske näituse maalimist tavatus kohas – tühjaksjäänud puumajas Tallinna südalinnas. Majas, mis on kuulunud Eesti filmi- ja fotokunsti loojale Johannes Parikasele ja tema naisele Lillile. Ajastu tapeetidele ilmuvad kaasaegsete kaunitaride ja maailmakuulsate pesumodellide portreed, aga maja perenaise Lilli vaim on rahutu. Tal on rääkimata üks lugu.

Sandra Jõgeva „Armastus”.

27aastane Veronika on neljandat kuud rase ja kolmandat kuud joomatsüklis. Veronika armastatu on vägivaldne vanglakaristust kandnud Fred, tema teiseks heaks sõbraks aga Ivo – homoseksuaal, kes on kindel, et just see naine on tema elu armastus, kahjuks küll vales kehas. Veronika, heast perekonnast pärit andekas kunstitudeng on otsustanud kõigele siin maailmas käega lüüa. Millal, kus ja kuidas Veronika sellise tee valis?