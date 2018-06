Maanteeamet kinnitas Pärnumaa bussiliinide piletihinnad.

Keskuse ettepaneku järgi on tunnipilet bussijuhilt ostes liinidel 39, 40 ja 57 kallim, sest need on linnalähiliinid. Bussijuht saab müüa pileteid ainult seisvas bussis, see aga mõjutab bussi väljumisaega. Arvestades sõitjate sooviga jõuda sihtkohta sõiduplaanis ettenähtud ajal, kinnitati liinide 39, 40 ja 57 sõidupiletile kõrgem hind, kui see osta bussijuhilt.