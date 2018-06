Pernauer plaanib hakata tootma käsitöökalja

“Peale õlle soovime rikastada Pärnu joogiturgu naturaalselt kääritatud kaljaga. Selleks kaasame retsepti väljatöötamiseks Tallinna toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuse (TFTAK), kus tegutsevad tehnikaülikooli teadurid,” selgitas Pernauer OÜ juhatuse liige Eero Erastus.

EASi tugi on Erastuse sõnutsi seotud sellega, et sihtasutus hüvitab osaliselt uuringu, mille eesmärk on selgitada, kuidas saada kvaliteetset kalja, mis ei oleks tavaline poes müüdav ülemagustatud linnasejook.

Küsimus on Erastuse selgitusel kogu protsessis: temperatuuris, vee kvaliteedis ja leivas, millest kalja valmistama hakata. “Leivatüüpe on nii palju, et püüame optimaalse lahenduse leida,” ütles ta. Lisades, et retsepti koostamine võtab kuus kuud.

“Meie plaan on hakata peale õlle tootma kalja, kui meie Pärnu tehas valmis saab. Tehas on loodetavasti valmis järgmiseks hooajaks, aga sellest on veel vara rääkida, sest see nõuab väga palju pingutust ja investeeringuid,” rääkis Erastus.

Pernauer soovib teha märjukest, millelaadset müüdi kunagi kollastest käruvaatidest. “Kerge, külm ja naturaalne janukustutuaja säilitus- ja maitseaineteta,” iseloomustas ta.

Siiski ei julgenud juhatuse liige veel lubada retrovaatidest müüki. “See oleks liiga ilus, et olla tõsi,” muheles Erastus.