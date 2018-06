Droonivideo ja galerii: Pärnu Kesklinna sild saab värske asfaltkatte  

Varem on silla remontimise ajal tulnud ette vahejuhtumeid, kus mõni liikleja ei pea liiklusmärke miskiks ja pressib end hoolimata teetööst ikka sillalt üle. „Meil on silla otstes selleks puhuks reguleerijad, kes jälgivad, et sillale pääseks vaid need sõidukid, kellel selleks vajadus ja luba,” rääkis teekatte paigaldanud firma OÜ Viamer Grupi projektijuht Kristjan Kikkas. „Ilma ei saakski, sest alati on mingi protsent inimesi, kes arvab, et nendele märgid ei kehti.”