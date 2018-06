Aika Kaukver: Toetame peresid, kes seda vajavad

Artiklis oli faktivigu. Et saada huvihariduse toetust, ei pea Pärnus elava lastega pere sissetulek pereliikme kohta olema alla riikliku toimetulekupiiri, mis on 140 eurot, vaid alla ­miinimumpalga ehk 500 euro kuus. Selliseid peresid on Pärnus päris palju, sealhulgas palju­lapselisi.