Väino Linde: Valla- ja linnalehtede poliitreklaam luubi all

Tõsi ta on, viimastel aastatel on paljud ­kohalikud valla- ja linnalehed saanud väga kireva välja­nägemise ja trükitud heale paberile. Eesmärk on muidugi üllas, et lugejad leiaksid kiiresti üles neid puudutava informatsiooni ja oleksid teadlikud kohaliku võimu antavatest korraldustest ja seisukohtadest. Mõnel pool on selleks munitsipaalpalgale võetud eraldi ajalehetoimetus, mõni vald saab hakkama kõigest poole ametikohaga.