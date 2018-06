60 aastat tagasi

Tänavu suvel on ta kahjutuks teinud kaks pesakonda hundipoegi. Ühe hundipesakonna tabas ta Mätliku vaht­konnast, teise Massi metskonnast. Talvel hävitas sm. Puusepp koos abilisega 45-kilogrammise isahundi.

“Hundijaht on küll tore ja huvitav, kuid ilma neljajalgse truu abiliseta on see peaaegu võimatu – ja temale ma ­pea­mi­selt võlgnengi tänu nende kinninabimise eest,” räägib sm. Puusepp.