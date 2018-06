Pärnumaal napib mehhatroonikuid

Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuses valitseb tööjõupuudus, seda nii Pärnumaal kui ülejäänud Eestis. Pädevaid töötajaid on keeruline leida just väikestes asulates, suuremates raskendab olukorda konkurents ülejäänud sektoritega. Pärnumaalgi asub mitu olulist RTNT-ettevõtet maakonnakeskusest eemal: vaibatootja OÜ Valley tegutseb Vändras ja tekstiili viimistlev AS Qualitex Sindis.