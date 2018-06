Pärnus kihutavad viie riigi krossiässad

„2003. aastal korraldas Pärnu motoklubi esimese krossi Pärnu kuninga tiitlile ja alates sellest on meie võidusõit saanud aasta-aastalt populaarsemaks,” rääkis võistluse eestvedaja Jüri Makarov. „Tanel Leok on kuus korda võitnud prestiižika tiitli, Juss Laansoo neli ja Gert Krestinov kaks korda. Ühe võidu on saanud Priit Rätsep, Indrek Mägi ja lõunanaaber Agris Litvinovs.”

„Laupäeva viimases stardis mängitakse välja Pärnu kuninga tiitel ja sellesse sõitu pääsevad nii MX1- kui MX2-klassi 15 paremat,” ütles Makarov. „Sel aastal on kohal kõik meie eliitsõitjad eesotsas Tanel Leoki ja Harri Kullasega. Mõnusa vahepalana saab motopublik nautida poole tunni jooksul staaride supersprinti, kus võistlejad kihutavad 200 meetri pikkusel kahe hüppega rajalõigul kahe kaupa ja võitja pääseb järgmisse ringi. Olen kindel, et seekordki näeme duelle, kus võitja selgitamiseks on vaja lausa fotofinišit. Mudilased saavad samal ajal möllata mängumaal batuutidel. Pühapäeval on meie ässadest rajal quadracerite motokrossi valitsev Euroopa meister Kevin Saar ja külgvankrite klassis on stardis eelmisel nädalavahetusel Belgia MM-etapil teise koha saanud Kert Varik koos lätlasest korvimehe Lauris Daidersiga.”