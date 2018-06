Mudilased pääsesid vallamajja kolimisest

Jänesselja lasteaia direktori Aina Alunurme sõnutsi kaaluti laste paigutamist teise hoonesse või lasteaeda seni, kuni teati, et remont tuleb kevadel. “Raha ­saime juba eelmisel aastal ja olime valmis, et remondiks läheb varem­,” selgitas Alunurm. Esmalt pidi töö algama märtsis. “Siis ­pidasime küll vallaga nõu, et paigutada osa rühmi näiteks Sauga vana vallamaja ruumidesse,” lisas juhataja.