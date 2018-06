Üksi elav pensionär saab tänavugi 115 eurot toetust

„Minu poole on pöördunud mitu murelikku inimest, kes on tundnud huvi üksi elava pensionäri toetuse ja selle saamise tingimuste vastu. Tahan kõigile rahustuseks öelda, et eelmise aastaga võrreldes on kasvanud pensionisumma, mis tagab toetuse maksmise. Selle saamiseks peab kättesaadav vanaduspension jääma 2018. aastal alla 492 euro, 2017. aastal oli vastav piir 470 eurot. Toetuse enda suurus on ka tänavu 115 eurot,” rääkis Kütt.