Heli Künnapas: Arvete tasumine vastavalt võimalustele

Olen kindlalt seda meelt, et lapse­vanemad peavad ise otsustama, kui palju lapsi suudavad nad üles kasvatada. Siiski pole keegi meist kõige eest kaitstud ja alati ei suuda mitmekümneks aastaks ­õigeid otsuseid teha. Nii kasvab kahjuks suur osa Eesti lastest lahku läinud peredes. Tean vanarahva tarkust, et iga naine võib saada nii palju lapsi, kui ta jaksab üles kasvatada. Usun sedagi, et iga mehe kohta kehtib täpselt sama.

Justiitsministeerium on avastanud, et Eestis on elatusraha miinimum maksjale tihti kõrge ja määra tuleks vähendada. Pole kahtlust, et leidub naisi, kes on saanud lapse nii-öelda ­salaja ja hiljem ei ootagi isalt tema kasvatuses osalemist, kuid nõuavad raha. Sellised juhtumid ei ole ilmselt valdavad. Pigem räägime olukorrast, kus ühiselt on saadud laps(ed), ükspäev on vanemad mõistnud, et ei suuda koos elada, ja läinud eri teed. Seejärel hakatakse jagama, kelle oma on laps ja kelle kanda temaga seotud kulutused.