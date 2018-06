Poolaasta töötulemuste kokkuvõtted näitavad, et leivakombinaadi rahval on põhjust rahuloluks. Võetud kohustused ja riiklikud plaanid on parajalt ületatud. Kuigi poolaasta aja­limiit saab täis alles mõne päeva pärast, on kogutoodangu plaan täidetud 101,2-protsendiliselt, mis rahaliselt väljen­dudes tähendaks plaaniületamist 16 000 rubla võrra. Ka toodangu realiseerimise kohustused on pilgeni täis – 101,3 protsenti.