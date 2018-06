Galerii: Rüütli platsile paigaldatakse puudu olnud pinke

Pärnu linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistuse juhataja Väino Kaur rääkis, et kuus istet said paika juba 15. juunil. Ülejäänud Itaaliast jõudnud pingid, viis prügikasti ja rattahoidjad paigaldatakse sel nädalal. „Osa pinke on veel tulemata ja need seatakse paika pärast seda, kui pingid on kohal,” lisas ehitusteenistuse juht.