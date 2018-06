Sipsiku surm tõi taas päevakorda räpase kutsikaäri

Koska leidis müügikuulutuse 8. juuni õhtul Okidoki müügiportaalist, võttis kohe müüjaga ühendust ja järgmiseks päevaks lepiti kokku kohtumine Ülemiste parklas. Etteruttavalt olgu kohe öeldud, et müügi ja kohtumise kohta on mõlemal poolel oma versioon ja need ei kattu. Müüja oli Inga Jakovleva, kes Koska väitel pidi tol päeval tulema Tallinna ühte teist kutsikat laeva peale viima. Jakovleva aga lükkab selle ümber, tal olevat olnud asja küll sadamasse, kuid see ei olnud seotud kutsikate müügiga. Ülejäänud kutsikad olla ta müünud hiljem ja samuti Tallinna.