Vanaema Ljubov Muench ütles, et poleks õudusunenäoski suutnud ette kujutada, et sealsamas, tema ridaelamu taga Rohelise tänava ametlikult avatud laste mänguväljakul varitseb nelja ja poole meetri sügavune õudus.

„See mänguväljak on siin otse meie maja taga juba mitu aastat,” rääkis Muench. „Aga me tõesti keegi ei teadnud, et siin on sügav auk, mis pealt ainult neljakandilise plekitükiga kaetud. Seal kasvab päris kõrge rohi ja ma polnud osanud märgata, et seal võib midagi niisugust olla.”