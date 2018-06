Otsusele, et üldise turvalisuse huvides tuleb maraton viia südalinnast äärelinna Loode-Pärnu tööstusalale, jõudsid linnavalitsus ja maratoni korraldusmeeskond vaid mõni nädal enne üritust. Praegu tühjana seisev rahulik teedevõrgustik Loode-Pärnus on Uusmaa Rullituuri korralduskomitee esimehe Jaanus Ritsoni sõnutsi parim koht. Seal häirib rulluisuvõistlus linnarahva ja turistide liikumist kõige vähem. “Kesklinna kahjuks räägib osaliselt viletsas seisus tänavate teekate,” tõdes Ritson. See-eest on tööstuspargi teede kvaliteet laitmatu ja tagasipöörded toimuvad maratoni ajal ringteedel.