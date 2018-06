Munalaiu sadamahoones avaneb uks otse saarele

Munalaiu sadamat haldab AS Saarte Liinid, sadamakapten Jaanus Jürivete jutu järgi tekkis hoone ooteruumi värskendades idee elavdada vesihall sein ja valged uksed. Sealt edasi viis mõte sisekujundaja ja raamatu “Minu tuletornid” koostaja Hedda Peedini. “Majakate teema on Hedda Peedile hingelähedane, kutsusimegi tema Pärnust abiks,” selgitas Jürivete. “Meil on käsil ka Manija sadama ooteruumi uuendamine ja tal on selle kujundamiseks juba mõtteid.”